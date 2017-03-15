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21:00, 15 марта 2017 195
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«Автостат» назвал самую популярную иномарку в России

«Автостат» назвал самую популярную иномарку в России

Аналитики агентства «Автостат» исследовали парк легковых автомобилей и выяснили, что по итогам 2016 года самой популярной у россиян иномаркой стала Ford Focus. За год было продано 694 000 экземпляров этой машины, передает «Федеральное агентство новостей».

Модель Toyota Corolla, ставшая лидером в прошлом году, сейчас заняла второе место. За год такую машину купили 691 000 россиян. На третьем месте французская бюджетная модель Renault Logan (608 500 продаж за год).

В пятерку популярнейших иномарок также вошли Hyundai Solaris и KIA Rio. Далее в списке фигурируют автомобили Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Toyota Camry, Volkswagen Passat и Volkswagen Polo.


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