«Автостат» назвал самую популярную иномарку в России

Аналитики агентства «Автостат» исследовали парк легковых автомобилей и выяснили, что по итогам 2016 года самой популярной у россиян иномаркой стала Ford Focus. За год было продано 694 000 экземпляров этой машины, передает «
Модель Toyota Corolla, ставшая лидером в прошлом году, сейчас заняла второе место. За год такую машину купили 691 000 россиян. На третьем месте французская бюджетная модель Renault Logan (608 500 продаж за год).
В пятерку популярнейших иномарок также вошли Hyundai Solaris и KIA Rio. Далее в списке фигурируют автомобили Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Toyota Camry, Volkswagen Passat и Volkswagen Polo.