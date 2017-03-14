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14:00, 14 марта 2017 108
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В Рязанской области появится 210 новых мест в детсадах

В Рязанской области появится 210 новых мест в детсадах

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области появится 210 новых мест в детсадах. Об этом в эфире сообщил телеканал «ТКР».

Субсидии распределили на заседании правительства во вторник, 14 марта.

На создание дополнительных девяти групп на 210 мест направили 10 миллионов рублей. Они появятся в детских садах Сасовского, Ряжского, Рязанского районов и в городе Рязани за счет внутреннего резерва помещений.

На ремонт шести детсадов в Сасовском, Старожиловском, Пронском, Клепиковском, Шиловском районах и Касимове направили 30 миллионов рублей.

Также на заседании были распределены средства на создание мест в школах.


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