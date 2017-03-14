В Рязанской области появится 210 новых мест в детсадах. Об этом в эфире сообщил телеканал «
Субсидии распределили на заседании правительства во вторник, 14 марта.
На создание дополнительных девяти групп на 210 мест направили 10 миллионов рублей. Они появятся в детских садах Сасовского, Ряжского, Рязанского районов и в городе Рязани за счет внутреннего резерва помещений.
На ремонт шести детсадов в Сасовском, Старожиловском, Пронском, Клепиковском, Шиловском районах и Касимове направили 30 миллионов рублей.
Также на заседании были