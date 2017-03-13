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10:35, 13 марта 2017 329
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В Рязани подожгли такси «Ларгус». Фото

В Рязани подожгли такси «Ларгус». Фото

В Рязани подожгли такси «Ларгус». Об этом сообщил владелец сети Александр Тюрин.

Инцидент произошел вечером, 12 марта, напротив «Автоколонны №1310» на улице Радиозаводской.

Водитель такси «Лада Ларгус» отправился на предрейсовый медицинский осмотр, который по словам Тюрина, занимает около пяти минут.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в это время неизвестный молодой человек облил машину из пятилитровой канистры и поджег ее. Когда водитель вернулся с медосмотра машина уже загорелась. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, огонь тушили четверо спасателей на одной пожарной машине.

Тюрин сообщил, что по данному факту в Октябрьский отдел полиции было подано заявление о возбуждении уголовного дела. Он также отмечает, что ранее, 10 марта, в Рыбном неизвестный бросил кирпич в эту же машину вместе с пассажирами и помял дверь.

Напомним, в феврале, в Рыбном неизвестный бросил в такси «Ларгус» бутылку с зажигательной смесью.


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