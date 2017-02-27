Житель Рыбного попытался сжечь такси «Ларгус»

В воскресенье, 26 февраля, житель Рыбного попытался поджечь такси Lada Largus. Об этом со ссылкой на источник в полиции пишет сайт
Инцидент произошел в 19:50 около ФСК «Звезда» на улице Малое Шоссе.
Неизвестный мужчина бросил в автомобиль бутылку с зажигательной смесью и скрылся. Водитель не пострадал, так как «бомба» не успела загореться.
«Подозреваемого заметно на камерах видеонаблюдения, сейчас идет проверка, будем искать злоумышленника. Это уже не первое нападение», — отметили в полиции.
Напомним, в январе 2017 года на маршрут Рыбное-Рязань