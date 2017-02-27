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10:58, 27 февраля 2017 669
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Житель Рыбного попытался сжечь такси «Ларгус» 1

Житель Рыбного попытался сжечь такси «Ларгус»

В воскресенье, 26 февраля, житель Рыбного попытался поджечь такси Lada Largus. Об этом со ссылкой на источник в полиции пишет сайт RybnoeNet.

Инцидент произошел в 19:50 около ФСК «Звезда» на улице Малое Шоссе.

Неизвестный мужчина бросил в автомобиль бутылку с зажигательной смесью и скрылся. Водитель не пострадал, так как «бомба» не успела загореться.

«Подозреваемого заметно на камерах видеонаблюдения, сейчас идет проверка, будем искать злоумышленника. Это уже не первое нападение», — отметили в полиции.

Напомним, в январе 2017 года на маршрут Рыбное-Рязань выехали такси Largus. В ходе разбирательств выяснилось, что они не имели права работать в Рязанской области. «Сейчас же есть информация, что они легализовались, а январские „вылазки“ были лишь проверочными для рынка потребления», — говорится в сообщении.


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