Сотрудники «Рязаньэнерго» повысили квалификацию

В период с начала 2017 года по февраль включительно профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в образовательных организациях прошли 255 сотрудников филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в том числе 113 человек из числа инженерно-технического персонала.
Пять главных инженеров районных подразделений филиала прошли обучение на базе нижегородского учебного центра «Энергетик» по программе, разработанной специально в рамках Года инженера, объявленного ПАО «Россети». Образовательный процесс был направлен в первую очередь на повышение компетенций технических руководителей в области эксплуатации оборудования электрических сетей и оперативно — технологического управления. До конца года подобное обучение пройдут еще шесть главных инженеров.
23 работника, занимающиеся инженерно-технической документацией, посетили курсы по технологическому присоединению, энергосбережению и повышению энергоэффективности, организованные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Десять диспетчеров прошли стажировку по организации оперативных переключений в профильном учебном центре города Кирова. Энергетики инженерно-технических специальностей также актуализировали свои знания в области учета затрат на производство, охраны труда и пожарной безопасности.
В соответствии с планом развития персонала сотрудники «Рязаньэнерго» продолжат проходить обучение, стажировки и курсы повышения квалификации, участвовать в семинарах по различным темам и направлениям на протяжении всего года.