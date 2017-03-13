Любимов заявил о необходимости благоустройства дворов и улиц Рязани

Николай Любимов заявил о необходимости создания комфортной городской среды в Рязани. Об этом сообщает
Врио главы региона отметил, что соответствующий проект разработан на федеральном уровне и назван Владимиром Путиным приоритетным.
Также Любимов поручил Олегу Булекову проконтролировать организацию в Рязани автопарковок и обеспечение их охраны.
Кроме того, вопросы благоустройства городов на прошлой неделе обсудили на прошедшем в Казани форуме под председательством главы Минстроя России Михаила Меня. В мероприятии приняла участие рязанская делегация.
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