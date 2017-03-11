Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:14, 11 марта 2017 252
 0    0

В сети появилось видео с места убийства россиянина в Канаде

В сети появилось видео с места убийства россиянина в Канаде

В интернете появилось видео из канадского города Эдмонтон, где полицейские застрелили россиянина Виталия Савина. Ролик опубликовали на Youtube.

Напомним, 9 марта автомобиль Савина остановили за нарушение. Россиянин якобы вышел из машины с охотничьим ножом и бросился на оперативника. В результате сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие. Савин получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:53, 11 марта 2017
В Рязанском районе стартовали ежемесячные Дни добрых дел
20:14, 11 марта 2017
В сети появилось видео с места убийства россиянина в Канаде
20:02, 11 марта 2017
Жителям Скопинского района напомнили о правилах пожарной безопасности и поведения на льду
19:14, 11 марта 2017
Рязанцев попросили помочь в поисках родственников павших бойцов
18:56, 11 марта 2017
В Рязани начали разбирать трибуны заброшенного стадиона «Агрокомплект». Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 48 969
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 39 702
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 35 396
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 32 639
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
14:02, 27 февраля 2017 14 869
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум