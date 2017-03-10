«Первый канал» рассказал о погибшей из-за «групп смерти» рязанской школьнице. Видео

«Первый канал» рассказал о погибшей из-за «групп смерти» рязанской школьнице. Новостной сюжет вышел в эфир в четверг, 9 марта.
Рязанская школьница Диана погибла, упав с девятиэтажки. Она состояла в «группе смерти». Отец Дианы рассказал, что через 40 минут после смерти девочки на ее телефоне начали уничтожаться мобильные приложения и видеомессенджеры.
В сюжете также рассказали, что на расширенной коллегии МВД президент Владимир Путин обратил внимание на рост количества ресурсов, которые пропагандируют самоубийства среди подростков. Он потребовал ужесточить наказание для создателей подобных сайтов.