YouTube объявил о запуске прямой трансляции телеканалов

Видеохостинг YouTube объявил о запуске сервиса
Месячная подписка на YouTubeTV обойдется в 35 долларов, в пакете будет доступно до 40 американских каналов, как кабельных, так и эфирных. Подписка также включает в себя контент YouTube Red, который производят популярные видеоблогеры.
«В будущем перечень совместимых устройств планируется расширить. Пользователи смогут записывать любое количество эфирных программ для последующего просмотра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что распространять сервис за пределами США пока не планируют, а контент YouTube Red пока доступен помимо США только в Австралии, Мексике, Новой Зеландии и Южной Корее.