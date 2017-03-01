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9:33, 1 марта 2017 330
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YouTube объявил о запуске прямой трансляции телеканалов

YouTube объявил о запуске прямой трансляции телеканалов

Видеохостинг YouTube объявил о запуске сервиса YouTubeTV, который будет транслировать эфир телеканалов по подписке. Сервис в скором времени станет доступен в США, передает «Медуза».

Месячная подписка на YouTubeTV обойдется в 35 долларов, в пакете будет доступно до 40 американских каналов, как кабельных, так и эфирных. Подписка также включает в себя контент YouTube Red, который производят популярные видеоблогеры.

«В будущем перечень совместимых устройств планируется расширить. Пользователи смогут записывать любое количество эфирных программ для последующего просмотра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распространять сервис за пределами США пока не планируют, а контент YouTube Red пока доступен помимо США только в Австралии, Мексике, Новой Зеландии и Южной Корее.


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