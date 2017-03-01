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10:50, 1 марта 2017 304
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Рязанцы стали быстрее копить на квартиру — исследование 1

Рязанцы стали быстрее копить на квартиру — исследование

Накопить на свое жилье в Рязанской области можно за 7 с половиной лет. Такой расчет на 2017 год опубликовал портал «Мир квартир». За 2016-й показатель сократился на 0,8 года.

Согласно исследованию, средняя цена квартиры на первичном и вторичном рынках региона составляет 2,38 миллиона рублей. Также для расчетов использовали данные Росстата о средних зарплатах. Значение в Рязанской области — 26 550 рублей.

По скорости накопления она разделила 33-е месте со Ставропольским краем. Быстрее всего на квартиру копят в Чукотском (2,1 года), Ямало-Ненецком автономных округах и в Сахалинской области. Замкнули список Крым, Севастополь и Москва (13,6).


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