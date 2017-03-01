Накопить на свое жилье в Рязанской области можно за 7 с половиной лет. Такой расчет на 2017 год опубликовал портал «
Согласно исследованию, средняя цена квартиры на первичном и вторичном рынках региона составляет 2,38 миллиона рублей. Также для расчетов использовали данные Росстата о средних зарплатах. Значение в Рязанской области — 26 550 рублей.
По скорости накопления она разделила 33-е месте со Ставропольским краем. Быстрее всего на квартиру копят в Чукотском (2,1 года), Ямало-Ненецком автономных округах и в Сахалинской области. Замкнули список Крым, Севастополь и Москва (13,6).