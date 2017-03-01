Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой учителей и врачей. Статистику подсчитали за 2016 год, пишет «
Больше всего педагоги получают на Чукотке — 86 тысяч рублей в месяц. На Сахалине, Камчатке, в Магадане, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах их зарплата составила больше 60 тысяч рублей.
В Москве — 68 тысяч, в Санкт-Петербурге — 48 тысяч рублей.
Меньше всего учителя зарабатывают в Дагестане, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии — 18-19 тысяч рублей в среднем.
Самые высокие зарплаты врачей зафиксировали также на Чукотке — 116 тысяч рублей в месяц. В Ямало-Ненецком автономной округе — 112 тысяч. Около 100 тысяч рублей получают врачи на Камчатке, более 90 — на Сахалине.
В Москве медикам платят 86 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 71 тысячу.
Врачи из Карачаево-Черкессии и Северной Осетии получают самую маленькую зарплату по стране среди своих коллег — 29 тысяч рублей в среднем.