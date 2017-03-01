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18:04, 1 марта 2017 294
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Николай Любимов вручил стипендии молодым спортсменам. Фото

Николай Любимов вручил стипендии молодым спортсменам. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов вручил поощрительные стипендии молодым рязанским спортсменам. Детей наградили в зале торжественных приемов регионального правительства в среду, 1 марта.

«У каждого из вас есть достижение и награды, которыми можно гордиться. Вам знаком вкус спортивного азарта, соревнований высокого ранга», — заявил врио губеранатора.

Он отметил, что в регионе сознана хорошая спортивная инфраструктура: у рязанской молодежи есть возможность тренироваться в современных ФОКах, стадионах и профессионально расти.

По его словам, в регионе продолжат улучшать физкультурно-спортивную базу: построят современные стадионы, новые комплексы, спортплощадки и обновят действущие.

«Уверен, под руководством опытных тренеров у наших ребят есть все шансы попасть в большой спорт и стать чемпионами», — заключил Любимов.

Стипендии получили 50 воспитанников спортивных школ области, победители и призеры российских и международных соревнований. Губернаторские стипендии несовершеннолетним спортсменам присуждают в Рязанской области с 2009 года.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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