Николай Любимов вручил стипендии молодым спортсменам. Фото

Николай Любимов вручил поощрительные стипендии молодым рязанским спортсменам. Детей наградили в зале торжественных приемов регионального правительства в среду, 1 марта.
«У каждого из вас есть достижение и награды, которыми можно гордиться. Вам знаком вкус спортивного азарта, соревнований высокого ранга», — заявил врио губеранатора.
Он отметил, что в регионе сознана хорошая спортивная инфраструктура: у рязанской молодежи есть возможность тренироваться в современных ФОКах, стадионах и профессионально расти.
По его словам, в регионе продолжат улучшать физкультурно-спортивную базу: построят современные стадионы, новые комплексы, спортплощадки и обновят действущие.
«Уверен, под руководством опытных тренеров у наших ребят есть все шансы попасть в большой спорт и стать чемпионами», — заключил Любимов.
Стипендии получили 50 воспитанников спортивных школ области, победители и призеры российских и международных соревнований. Губернаторские стипендии несовершеннолетним спортсменам присуждают в Рязанской области с 2009 года.