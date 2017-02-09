Видеоблогеры смогут зарабатывать на трансляциях в Youtube

Представители видеохостинга YouTube заявили о возможности зарабатывать на видеотрансляциях со смартфона. Данная услуга будет доступна для блогеров с десятью тысячами подписчиков, передает
На YouTube проявилась информация о том, что видеохостинг в ближайшее время запустит новую функцию Super Chat. Она будет включать в себя платные видеотрансляции ведущих блогеров, чьи подписки превышают более десяти тысяч. В ленте они будут отображаться определенным цветом, что отличит их от бесплатных роликов. Таким образом, блогеры смогут зарабатывать на отснятых видео.
Опубликован список из 20 стран, в которых будет протестирован Super Chat — России в нем нет. Пока также не известна стоимость за видеоролик.