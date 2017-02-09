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18:43, 9 февраля 2017 199
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В Рязани начался фестиваль игровых судебных процессов

В Рязани начался фестиваль игровых судебных процессов

В четверг, 9 февраля, в Рязанском областном суде в рамках проекта «Знакомьтесь, судебная система России» прошло открытие фестиваля судебных процессов. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В мероприятии поучаствовали представители районных и областного судов, общественных и образовательных организаций, педагоги, учащиеся школ.

Проект организовал Рязанский областной суд и Рязанский областной институт развития образования. В его рамках школьники познакомятся с работой областного и районных судов, мировых судей, посещают судебные заседания, готовят исследовательские работы. На фестивале игровых судебных процессов проводится инсценировка судебных заседаний. В этом году знания в области права продемонстрируют команды 13 школ города и области.

Зампред регионального правительства Елена Буняшина отметила, что проект очень важен.

«Он способствует формированию у молодежи ответственной гражданской позиции, уважения к закону, — сказала Елена Буняшина. — Кроме того, это еще и важное звено профориентацинной работы, которая активно ведется в регионе. Некоторые из участников фестивалей прошлых лет получили здесь путевку в жизнь и теперь работают в судебной системе».

Буняшина пожелала школьникам успехов, поблагодарила представителей судов и педагогов.


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