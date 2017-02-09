Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:49, 9 февраля 2017 362
 0    0

В «Рязаньэнерго» подвели итоги производственной деятельности за 2016 год

В «Рязаньэнерго» подвели итоги производственной деятельности за 2016 год

На совещании отметили, что производственную программу 2016 года филиал выполнил в полном объеме. «Произведен ремонт электросетевых объектов на сумму порядка 255 миллионов рублей, на реконструкцию, техперевооружение и новое строительство было затрачено более 617 миллиона рублей», — отчитался главный инженер предприятия Андрей Латышонок.

Участники совещания подвели итоги работы: реновация и модернизация основных производственных фондов, а также мероприятия по диагностике электрооборудования и ЛЭП выполнены согласно планам.

Директор «Рязаньэнерго» Олег Харивский поблагодарил коллег за то, что, несмотря на периодические стихийные погодные явления, в целом количество технологических нарушений снижено, сокращены сроки их ликвидации. «В сравнении с 2015-м, в 2016-м году общими усилиями энергетиков филиала было снижено количество сбоев в электросетях на 2%, недоотпуск электроэнергии снизился на 4%, при этом средняя длительность перерывов в электроснабжении потребителей сократилась на 6%", — подчеркнул руководитель предприятия.

Начальники производственных отделений доложили, что благодаря своевременно реализованным ремонтной и инвестиционной кампаниям сетевой комплекс региона проходит период пиковых нагрузок штатно, крупных сбоев не зафиксировано. Тем не менее, при необходимости оперативный персонал круглосуточно готов к выполнению аварийно-восстановительных работ в любой точке региона.

Завершая совещание, Олег Харивский дал поручение собравшимся уделять максимум внимания анализу аварийности и работе с обращениями потребителей.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
11:49, 9 февраля 2017
В «Рязаньэнерго» подвели итоги производственной деятельности за 2016 год
15:43, 8 февраля 2017
За год в Рязанской области из оборота изъяли полтонны мясной продукции
15:27, 8 февраля 2017
За неделю в Рязанской области подешевела капуста. Мониторинг цен
21:23, 7 февраля 2017
В Россию стали завозить на десять процентов меньше санкционных товаров
18:18, 7 февраля 2017
Ассортимент рязанской алкогольной «пищевой добавки» увеличивается — СМИ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 38 745
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 30 510
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 380
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 366
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 544
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум