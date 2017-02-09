В Новосибирске у школьной уборщицы изъяли партию героина

Полицейские в Новосибирске задержали школьную уборщицу при попытке забрать «закладку» с 525 граммами героина, передает ИА «
Подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере задержали с поличным в Ленинском районе Новосибирска. При осмотре местности полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом, который был спрятан в пакет из-под семечек и закопан в снегу. Результаты исследования показали, что это героин общей массой 525 граммов.
Сообщается, что женщина купила партию наркотического средства для дальнейшего сбыта. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.