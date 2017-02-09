В Москве из-за «закона Яровой» подорожала сотовая связь

Московский департамент информационных технологий (ДИТ) сообщил, что из-за «закона Яровой» в столице подорожала сотовая связь. Об этом пишет газета «
С августа 2016 года по январь 2017 года пять пакетных тарифных предложений подорожали на 6−22%. Кроме этого, поменялись наборы услуг в пакетах. Так, включённый интернет-трафик изменился в шести тарифах: в трех он уменьшился на 33−50%, в других — на столько же увеличился. По данным ДИТ, в трех тарифах число включенных минут сократилось на 9−16%, а у пяти увеличилось от 10 до 50%.
Аналитик ДИТа Евгений Альминов объяснил эти изменения подготовкой операторов к повышению себестоимости хранения трафика из-за принятия «закона Яровой». Альминов подчеркнул, что уменьшение мобильного трафика в пакетных предложениях ДИТ наблюдает впервые за два года мониторинга тарифов.
ДИТ исследует тарифы «большой четвёрки», однако не уточняет их.