У рязанского должника арестовали автомобиль «Порше»

У рязанца, задолжавшего банку по кредитному договору 420 тысяч рублей, арестовали автомобиль «Porsche Panamera 4S». Об этом сообщили на
Стоимость автомобиля 2010 года выпуска по оценкам приставов составляет 1 миллион 908 тысяч рублей. Машину должник скрывал у своего родственника на огороженной площадке при магазине в Московском районе Рязани.
Приставы разыскали и арестовали автомобиль. Теперь у должника есть десять дней, чтобы погасить кредит, в противном случае иномарку выставят на продажу.
Фото с сайта регионального УФССП