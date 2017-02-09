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19:19, 9 февраля 2017 1 470
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СМИ опубликовали письмо на имя Обамы от организатора терактов 11 сентября

СМИ опубликовали письмо на имя Обамы от организатора терактов 11 сентября

В США обнародовали часть письма Халида Шейха Мохаммеда, которого власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года. Сообщение адресовано бывшему президенту Бараку Обаме, пишет Miami Herald.

Автор письма утверждает, что власти США спровоцировали теракты своей внешней политикой. По словам Мохаммеда, из-за этого «умерли невинные люди по всему миру».

«Не мы начали против вас войну в день терактов. Вы сами это сделали и ваши диктаторы в стране», — написал он.

«Если меня приговорят к смертной казни, я буду даже более счастлив встретить Аллаха и увидеть моих друзей, которых вы несправедливо убили по всему миру, включая Усаму бен Ладена», — добавил Мохаммед.

Письмо датировано январем 2015 года.


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