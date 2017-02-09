Рязань поучаствует во всероссийской акции по безопасности дорожного движения

Рязань станет участником всероссийской социальной кампании по безопасности дорожного движения «Сложности перехода». Акция включит в себя занятия и развлекательные уроки для детей, лекции и семинары для взрослых, показ видеороликов, пишет «Российская газета».

Одной из главных задач кампании станет подключить к решению проблемы «тех, кто сегодня беспокоится о состоянии безопасности на дорогах», поскольку сегодня гражданская позиция приобретает большое значение.

«Мы рассчитываем на то, что подключение самих граждан даст больший эффект. Мы видим, когда люди идут с накинутым на голову капюшоном. Мы же прекрасно понимаем, что человек ничего не видит. То же касается наушников. Поэтому надо говорить о том, что каждый из участников движения должен соблюдать некие правила уважительного отношения друг к другу», — прокомментировал глава Госавтоинспекции МВД России Виктор Нилов.

В то же время, по мнению Нилова, ситуацию изменит не ужесточение ответственности, а разъяснение условий.

«Например, мы говорим о пожилых участниках движения, которые по разным причинам не доходят до „зебры“ и переходят дорогу в неположенных местах. И сразу вопрос: может, мы должны передвинуть пешеходный переход к тому месту, где человеку удобно переходить дорогу? Поэтому я не сторонник ужесточения ответственности пешеходов. Я сторонник создания условий для безопасного движения и воспитания в водителях и пешеходах уважения друг к другу», -отметил глава Госавтоинспекции.

Социальная кампания пройдет зимой-весной 2017 года. Помимо Рязани акцию проведут еще в девяти регионах.