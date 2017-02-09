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21:26, 9 февраля 2017 220
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Рязань поучаствует во всероссийской акции по безопасности дорожного движения

Рязань поучаствует во всероссийской акции по безопасности дорожного движения

Рязань станет участником всероссийской социальной кампании по безопасности дорожного движения «Сложности перехода». Акция включит в себя занятия и развлекательные уроки для детей, лекции и семинары для взрослых, показ видеороликов, пишет «Российская газета».

Одной из главных задач кампании станет подключить к решению проблемы «тех, кто сегодня беспокоится о состоянии безопасности на дорогах», поскольку сегодня гражданская позиция приобретает большое значение.

«Мы рассчитываем на то, что подключение самих граждан даст больший эффект. Мы видим, когда люди идут с накинутым на голову капюшоном. Мы же прекрасно понимаем, что человек ничего не видит. То же касается наушников. Поэтому надо говорить о том, что каждый из участников движения должен соблюдать некие правила уважительного отношения друг к другу», — прокомментировал глава Госавтоинспекции МВД России Виктор Нилов.

В то же время, по мнению Нилова, ситуацию изменит не ужесточение ответственности, а разъяснение условий.

«Например, мы говорим о пожилых участниках движения, которые по разным причинам не доходят до „зебры“ и переходят дорогу в неположенных местах. И сразу вопрос: может, мы должны передвинуть пешеходный переход к тому месту, где человеку удобно переходить дорогу? Поэтому я не сторонник ужесточения ответственности пешеходов. Я сторонник создания условий для безопасного движения и воспитания в водителях и пешеходах уважения друг к другу», -отметил глава Госавтоинспекции.

Социальная кампания пройдет зимой-весной 2017 года. Помимо Рязани акцию проведут еще в девяти регионах.


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