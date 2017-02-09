Родители погибших из-за «групп смерти» рязанских детей встретились с главой СК России

Родители погибших из-за «групп смерти» рязанских детей встретились с председателем СК России Александром Бастрыкиным. В четверг, 9 февраля, состоялся личный прием граждан,
На встрече он сообщил, что СК предлагает выработать меры противодействия «группам смерти» в соцсетях в интернете.
«Эта проблема действительно существует. На нее нельзя закрывать глаза. В ходе приема принято решение подготовить соответствующие обращения в адрес высшего руководства страны и руководителей компетентных органов с просьбой совместно выработать необходимые меры реагирования и противодействия по данной проблеме», — написал он в Facebook.
«Сегодня помимо существующих реальных угроз настоящей жизни все большую опасность стали представлять собой „игры на выживание“ или „игры на вымирание“, организованные в сети интернет создателями так называемых „групп смерти“. Каждый день сотрудниками Главного управления криминалистики Следственного комитета России выявляются все новые и новые сообщества, которые ставят своей целью уничтожение молодежи», — отметил Бастрыкин.
Глава СК подчеркнул, что родители погибших в Рязани детей создали региональное общественное объединение «Спасение детей от киберпреступности». Они пришли на прием с ценными предложениями по совершенствованию российского законодательства по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», и иными предложениями, которые должны предпринять государственные органы для спасения детских жизней.
Бастрыкин отметил, что в марте 2017 года в СК России запланировано проведение консультативного совета, посвященного обсуждению вопросов предупреждения детских суицидов.
Кроме того, на приеме обсудили трагедию на Сямозере в Карелии, унесшую жизни 14 детей.