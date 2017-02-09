Первый зампред правления Прио-Внешторгбанка стал модератором форума по развитию бизнеса

Первый заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка и глава Ассоциации «Рязанский банкирский дом» Михаил Волков стал модератором делового форума «Стратегия развития бизнеса в Рязанской области». Мероприятие организовала и провела 8 февраля Рязанская торгово-промышленная палата.
«На форуме идет обсуждение экономических процессов в регионе, а в этих вопросах представители нашей банковской ассоциации часто выступают экспертами», — рассказал Михаил Волков.
Руководители бизнеса и представители власти выступили с предложениями, как способствовать развитию частной инициативы в Рязанской области, говорили о поддержке в связи с неблагоприятными условиями мировой экономики.
Лучшим предприятиям и предпринимателям были вручены награды от ветвей власти и торгово-промышленной палаты.