Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:45, 9 февраля 2017 176
 0    0

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «На пятьдесят оттенков темнее» и «Обитель зла: Последняя глава»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «На пятьдесят оттенков темнее» и «Обитель зла: Последняя глава»

Нынешняя неделя богата на яркие премьеры, многие из которых можно назвать долгожданными. Поклонники кино уже наверняка знают на что пойти в ближайшее время, а тем кто еще не определился, стоит ознакомиться с нашим обзором свежих новинок.

Одной из главных премьер нынешней недели можно назвать фильм «На пятьдесят оттенков темнее» — продолжение фильма «Пятьдесят оттенков серого» по мотивам бестселлера писательницы Эрики Леонард Джеймс.

Также на этой неделе выходит заключительная часть франшизы «Обитель зла» — фильм «Обитель зла: Последняя глава». Кроме того, на экраны выходит фильм «Джон Уик 2» с Киану Ривзом и мультфильм — «Лего фильм: Бэтмен» — история одного из самых популярных персонажей комиксов, но на этот раз воплощенная в мире лего.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото c сайта Kinopoisk


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
15:45, 9 февраля 2017
На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «На пятьдесят оттенков темнее» и «Обитель зла: Последняя глава»
16:22, 8 февраля 2017
Актеры самого непредсказуемого шоу ТНТ сымпровизируют в Рязани
12:35, 7 февраля 2017
Артисты, эстеты, психологи. Рязанские бармены вновь сразились за звание лучшего. Видео
15:20, 6 февраля 2017
Рязанцев пригласили на научное шоу «Доктор Фактум»
12:10, 5 февраля 2017
«Зверополис» получил шесть наград анимационной премии «Энни» 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:24, 30 января 2017 30 809
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 415
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 402
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 568
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
11:08, 31 января 2017 16 826
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 11
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум