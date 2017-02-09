На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «На пятьдесят оттенков темнее» и «Обитель зла: Последняя глава»

Нынешняя неделя богата на яркие премьеры, многие из которых можно назвать долгожданными. Поклонники кино уже наверняка знают на что пойти в ближайшее время, а тем кто еще не определился, стоит ознакомиться с нашим обзором свежих новинок.
Одной из главных премьер нынешней недели можно назвать фильм «На пятьдесят оттенков темнее» — продолжение фильма «Пятьдесят оттенков серого» по мотивам бестселлера писательницы Эрики Леонард Джеймс.
Также на этой неделе выходит заключительная часть франшизы «Обитель зла» — фильм «Обитель зла: Последняя глава». Кроме того, на экраны выходит фильм «Джон Уик 2» с Киану Ривзом и мультфильм — «Лего фильм: Бэтмен» — история одного из самых популярных персонажей комиксов, но на этот раз воплощенная в мире лего.
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