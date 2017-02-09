Французские школьники побывали в рязанском Музее СССР. Видео

Французские школьники побывали в рязанском Музее СССР. Сюжет об этом подготовила телекомпания «
Иностранцев заинтересовали экспонаты Музея СССР. Их удивили диафильмы и туалетная бумага без втулки. Французы танцевали под музыку советских времен, знакомились с печатной машинкой, а также испытали велотренажер и диск здоровья.
«Музей очень интересный. Интересный главный образом потому, что здесь можно не только смотреть экспонаты, но и трогать их, что делает этот музей живым», — рассказала Эмма Потантье, ученица лицея Жан Перрен.
Директора лицея Сильви Тьерси впечатлили не столько советские вещи, сколько современная Россия.
«Я в первый раз приезжаю в Россию с учениками. И вообще в вашей стране я впервые. До этого я знала Россию только по книгам Толстого. Достоевского, Гоголя, и меня очень удивило и впечатлило, что Россия — очень современная страна», — подчеркнула Сильви Тьерси.
Отмечается, что воспитанники лицея Жан Перрен приехали по обмену в рязанскую школу №6 с углубленным изучением французского языка. В скором времени за границу отправятся рязанские школьники.