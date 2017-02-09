«Битва экстрасенсов» стала самой антинаучной передачей. Об этом
Телешоу канала ТНТ присудили антипремию «За верность науке». Другими номинантами были «Национальный совет по гомеопатии» и информагентство Regnum. Последнее «претендовало» на антипремию за систематическую пропаганду альтернативной климатологии, отрицающей парниковый эффект, и псевдонаучные публикации о биологической трансмутации элементов.
«Национальный совет по гомеопатии» номинировали на антипремию за иск, поданный к журналу «Вокруг света» из-за статьи «Растворенная магия». В материале приводились научные доказательства неэффективности гомеопатических средств.
Всероссийскую премию «За верность науке» в этом году вручили в восьмой раз. Ее победители получили статуэтку в виде звезды и 100 тысяч рублей.
Напомним, 6 февраля комиссия РАН
Справка:
Телепередача «Битва экстрасенсов» снята на основе британского Britain’s Psychic Challenge. Первый сезон вышел в феврале 2007 года, а к настоящему моменту на экран выпущено уже 17 сезонов шоу.