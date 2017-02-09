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10:23, 9 февраля 2017 1 172
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«Битва экстрасенсов» стала самой антинаучной передачей 1

«Битва экстрасенсов» стала самой антинаучной передачей

«Битва экстрасенсов» стала самой антинаучной передачей. Об этом сообщает ТАСС.

Телешоу канала ТНТ присудили антипремию «За верность науке». Другими номинантами были «Национальный совет по гомеопатии» и информагентство Regnum. Последнее «претендовало» на антипремию за систематическую пропаганду альтернативной климатологии, отрицающей парниковый эффект, и псевдонаучные публикации о биологической трансмутации элементов.

«Национальный совет по гомеопатии» номинировали на антипремию за иск, поданный к журналу «Вокруг света» из-за статьи «Растворенная магия». В материале приводились научные доказательства неэффективности гомеопатических средств.

Всероссийскую премию «За верность науке» в этом году вручили в восьмой раз. Ее победители получили статуэтку в виде звезды и 100 тысяч рублей.

Напомним, 6 февраля комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой.

Справка:

Телепередача «Битва экстрасенсов» снята на основе британского Britain’s Psychic Challenge. Первый сезон вышел в феврале 2007 года, а к настоящему моменту на экран выпущено уже 17 сезонов шоу.


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