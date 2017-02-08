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18:15, 8 февраля 2017 331
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Жительница Михайлова «освободила» бывшего мужа от уплаты алиментов

Жительница Михайлова «освободила» бывшего мужа от уплаты алиментов

Жительница Михайлова «освободила» бывшего мужа от уплаты алиментов. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Рязанской области.

С 2012 года судебные приставы искали мужчину, который после развода не оказывал помощи семье и внимания ребенку. Спустя пять лет установили место проживания отцы и источник его дохода.

Незамедлительно вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату.

Оказалось, что мужчина связался с бывшей женой. Та обратилась в отдел с заявлением об отзыве исполнительного листа. Выяснилось, что впервые за долгие годы мужчина связался с женой, встретился с ребенком и принял решение вернуться в семью.


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Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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