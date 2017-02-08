Жительница Михайлова «освободила» бывшего мужа от уплаты алиментов. Об этом сообщила
С 2012 года судебные приставы искали мужчину, который после развода не оказывал помощи семье и внимания ребенку. Спустя пять лет установили место проживания отцы и источник его дохода.
Незамедлительно вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату.
Оказалось, что мужчина связался с бывшей женой. Та обратилась в отдел с заявлением об отзыве исполнительного листа. Выяснилось, что впервые за долгие годы мужчина связался с женой, встретился с ребенком и принял решение вернуться в семью.