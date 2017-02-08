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15:27, 8 февраля 2017 272
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За неделю в Рязанской области подешевела капуста. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подешевела капуста. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области существенно подешевела капуста. Поднялась заметнее всего стоимость помидоров. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 6 февраля, RZN.info сообщил Рязаньстат.

Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:

маргарин — 98,72 рубля за кг;

яйца — 57,79 рубля за десяток;

сахар — 41,24 рубля за кг;

капусту — 13,49 рубля за кг;

лук — 18,88 рубля за кг;

помидоры — 135,90 рубля за кг;

сосиски и сардельки — 268,19 рубля за кг;

сливочное масло — 403,43 рубля за кг;

стерилизованное молоко — 59,37 рубля за литр;

творог — 226,80 рубля за кг;

карамель — 191,22 рубля за кг;

вермишель — 40,52 рубля за кг;

морковь — 16,75 рубля за кг;

пастеризованное молоко — 38,82 рубля за литр;

печенье — 107,26 рубля за кг;

водку — 537,03 рубля за литр

По сравнению с ценами на 30 января в Рязанской области наиболее заметно подорожали:

помидоры — на 3,9%;

огурцы — на 2,6% (до 159,76 рубля за кг);

вермишель — на 2,2%;

курица — на 2% (до119,05 рубля за кг).

Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:

капуста — на 4,6%;

подсолнечное масло — на 1,8% (до 99,73 рубля за кг);

чай — на 1,6% (до 652,30 рубля за кг);

мясные консервы — на 1,5% (до 115,08 рубля за банку).


© RZN.info

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