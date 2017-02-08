Вооруженный ножом рязанский рецидивист пытался ограбить магазин. Об этом сообщили на
В полицию обратилась работница продуктового магазина из города Спас-Клепики. Она сообщила, что один из посетителей пытается выйти из торгового зала, не оплатив несколько бутылок водки.
На место немедленно выехали сотрудники полиции. Позже выяснилось, что работники магазина попытались остановить злоумышленника, но он вытащил нож и начал угрожать всем, кто помешает ему пройти.
Выяснилось, что к разбойному нападению причастен 43-летний житель Клепиковского района. Ранее задержанный уже был неоднократно судим за кражу, грабеж и разбойное нападение.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, по которой грозит до 10-ти лет лишения свободы.