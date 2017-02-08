В Сасове задержали воров бензина и автомагнитол. Видео

В Сасове по «горячим следам» задержали воров автотехники. Об этом сообщила
Злоумышленников подозревали в трех кражах из припаркованных на улице автомобилей. Ночью полицейским Сасова поступило сообщение, что из одной из машин похитили бензин. Пострадавший успел заметить «семерку», на которой уехали подозреваемые и сообщил об этом сотрудникам.
Полицейские нашли злоумышленников, а также украденное ими: бензин и две магнитолы. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.