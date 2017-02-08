Уходивший от погони полиции рязанец был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Инцидент произошел во вторник, 8 февраля, на автодороге М-5 в Рязани.
Как рассказали в ведомстве, на дягилевском посту ДПС водитель на «семерке» не остановился по требованию автоинспекторов, после чего полицейские начали погоню.
На развязке трассы около ТЦ «М5 Молл» 23-летний рязанец не справился с управлением и врезался в ограждение. Напомним, момент аварии
При освидетельствовании алкотестер показал 0,418 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Рязанцу грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.