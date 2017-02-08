Серию краж детских колясок в Рязани раскрыли при помощи интернета. Об этом
В полицию обратились жители ряда домов на окраине города. Они рассказали, что оставляли детские коляски на ночь в подъездах, а на утро не находили их.
Оперативники изучили в интернете объявления о продаже подержанных детских вещей и нашли коляску, по описанию похожую на одну из похищенных.
Продавцом оказался 28-летний рязанец. Он причастен к краже пяти колясок. Злоумышленник высматривал их на детской площадке рядом со своим домом и запоминал, в какой подъезд их завозили. Вечерами он проникал в подъезды и воровал коляски. Краденные вещи мужчина хранил у себя дома.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Коляски у него изъяли.