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9:23, 8 февраля 2017 427
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Рязанцы пожаловались на трущобы в центре города. Видео

Рязанцы пожаловались на трущобы в центре города. Видео

Рязанцы пожаловались на состояние жилья на Московском шоссе. Об этом в сюжете сообщил телеканал «Город».

Дома 1917 года постройки за 100 лет сгнили и полуразрушены. Там нет ни газа, ни воды. Люди пользуются печками, остальные удобства находятся на улице. Трущобы скрыли на рекламными щитами.

«Город» рассказал, что у многих жителей нет возможностей починить жилье. Под программу аварийного жилья дома не попадают.

В 2006 году территорию хотели застроить новыми домами. Но проект так и остался не реализованным.

Помимо коммунальных проблем, рязанцы также пожаловались на бомжей, которые живут в пустующих домах.


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В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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