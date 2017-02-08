Рязанцы пожаловались на трущобы в центре города. Видео

Рязанцы пожаловались на состояние жилья на Московском шоссе. Об этом в сюжете сообщил телеканал «Город».
Дома 1917 года постройки за 100 лет сгнили и полуразрушены. Там нет ни газа, ни воды. Люди пользуются печками, остальные удобства находятся на улице. Трущобы скрыли на рекламными щитами.
«Город» рассказал, что у многих жителей нет возможностей починить жилье. Под программу аварийного жилья дома не попадают.
В 2006 году территорию хотели застроить новыми домами. Но проект так и остался не реализованным.
Помимо коммунальных проблем, рязанцы также пожаловались на бомжей, которые живут в пустующих домах.