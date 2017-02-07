Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:41, 7 февраля 2017 324

За четыре дня пескосоляной смесью обработали 4300 километров дорог Рязанской области

За четыре дня пескосоляной смесью обработали 4300 километров дорог Рязанской области

С 4 по 7 февраля ОАО «Рязаньавтодор» обработал 4300 километров территориальных и федеральных дорог Рязанской области.

Во время работ задействовали 182 единицы спецтехники и израсходовали 3700 тонны пескосоляной смеси.

Работы проводили на Северном обходе, федеральных дорогах, на дорогах опорной сети, школьных маршрутах.

Кроме того, дорожники установили снегозадерживающие щиты на участках дорог, где возможны заносы, а также очистили обочины и барьерные ограждения.

«Мы продолжаем работы по очистке тротуаров, автопавильонов и уборку снежных валов», — сообщили в организации.


© RZN.info

adv
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:41, 7 февраля 2017
За четыре дня пескосоляной смесью обработали 4300 километров дорог Рязанской области
8:30, 7 февраля 2017
В Рязани начали по-новому начислять плату за горячую воду
20:20, 4 февраля 2017
BMW отзовет более 230 тысяч машин в США из-за подушек безопасности
10:07, 4 февраля 2017
Рязанского бизнесмена оштрафовали за неустановленный тариф на отопление
18:20, 3 февраля 2017
В Кальном «семерка» столкнулась с «Рено». Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 37 882
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 27 012
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 22 802
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
16:06, 24 января 2017 20 051
Губернатор наградил ликвидаторов последствий взрыва в Осеннем переулке. Фото
15:26, 28 января 2017 19 889
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум