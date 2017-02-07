За четыре дня пескосоляной смесью обработали 4300 километров дорог Рязанской области

С 4 по 7 февраля ОАО «Рязаньавтодор» обработал 4300 километров территориальных и федеральных дорог Рязанской области.
Во время работ задействовали 182 единицы спецтехники и израсходовали 3700 тонны пескосоляной смеси.
Работы проводили на Северном обходе, федеральных дорогах, на дорогах опорной сети, школьных маршрутах.
Кроме того, дорожники установили снегозадерживающие щиты на участках дорог, где возможны заносы, а также очистили обочины и барьерные ограждения.
«Мы продолжаем работы по очистке тротуаров, автопавильонов и уборку снежных валов», — сообщили в организации.