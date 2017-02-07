Выбор будущей профессии. Шиловских школьников познакомили с жизнью РГАТУ

В пятницу, 3 февраля, Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева познакомил шиловских школьников 9 — 11 классов с жизнью в университете и будущими профессиями, об этом сообщли в пресс-службе вуза.
«В этот день присутствующие узнали о направлениях подготовки по программам среднего профессионального и высшего образования, а также о возможности получения послевузовского образования», — говорится в сообщении.
Ученики пообщались с заместителем главы администрации Шиловского района Сергеем Анучиным, деканами факультетов университета, профессором технологического факультета Михаилом Крючковым.
Школьникам и учителям показали фильм про университет и небольшой творческий концерт студентов РГАТУ. «Бушующих студентов интересовало все: размер стипендии, целевое направление, условия поступления и обучения, прохождения практики и проживания в общежитии и, естественно, перспектива трудоустройства после окончания вуза, программы для молодых специалистов, реализуемые правительством региона в АПК», — рассказали в вузе.
В завершение встречи ребятам раздали информационные буклеты и подарили маленькие сувениры в память о встрече: календари и магниты с символикой университета.