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15:16, 7 февраля 2017 131
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Олег Ковалев поручил составить список бесхозных дорог

Олег Ковалев поручил составить список бесхозных дорог

Олег Ковалев поручил составить список бесхозных дорог. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Региональный министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев на заседании правительства отметил, что в области много дорог, которые не стоят на балансе муниципалитетов и не оформлены на кадастровый учет. Губернатор праспорядился провести их инвентаризацию.

«До конца года не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе и за которые никто не несет ответственность. Я понимаю, что это работа непростая, но ее надо сделать», — заявил Ковалев.


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