Олег Ковалев поручил составить список бесхозных дорог. Об этом во вторник, 7 февраля,
Региональный министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев на заседании правительства отметил, что в области много дорог, которые не стоят на балансе муниципалитетов и не оформлены на кадастровый учет. Губернатор праспорядился провести их инвентаризацию.
«До конца года не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе и за которые никто не несет ответственность. Я понимаю, что это работа непростая, но ее надо сделать», — заявил Ковалев.