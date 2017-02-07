Минобороны разработало правила эксплуатации дронов

Минобороны разработало правила эксплуатации летающих беспилотников. Проект Федеральных авиационных правил производства полетов (ФАППП БПЛА) согласовывают в профильных ведомствах. Об этом пишет газета «
Новые правила регламентируют практические все аспекты применения дронов: начиная от их технического обслуживания и правил воздушного движения и заканчивая временем отдыха операторов. В документе указаны понятия «боевой полет» и «боевое применение». Последнее — это «вид летной подготовки, направленный на обучение использованию в полете оборудования и вооружения беспилотного летательного аппарата для поражения наземных (морских), воздушных целей (объектов) или решения других боевых и специальных задач».
Согласно ФАППП, право проводить боевые и специальные полеты предоставляется командирам частей, в состав которых входят подразделения БПЛА. Но в мирное время и во время учений разрешить полет дрона может командир его расчета.
Отмечается, что документ разработали еще в августе 2016 года, однако о нем стало известно только сейчас.