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21:37, 7 февраля 2017 166
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Ковалев обратил внимание на целевое обучение специалистов сельского хозяйства

Ковалев обратил внимание на целевое обучение специалистов сельского хозяйства

Фото: Pixabay.com

Ковалев обратил внимание на целевое обучение специалистов сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Этот вопрос губернатор поднял на заседании во вторник, 7 февраля. Он сказал, что необходимо уделить особое внимание целевому обучению специалистов для сельской местности. «На сегодняшний момент мы по целевому приему используем менее 50% мест от того количества, которые нам выделяет Рязанский агротехнологический университет. Это недоработка, которую надо устранить, выработать эффективный механизм, задействовать органы местного самоуправления. Отрасль сельского хозяйства ежегодно дает прирост 3-5%, она нуждается в кадрах, и мы эти кадры должны обеспечить», — подчеркнул Ковалев.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала о внесении изменений в региональный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Они приведут закон в соответствие с федеральными нормами и улучшат ситуацию с обеспечением детей-сирот социальными гарантиями.

Кроме того, изменения внесут в программы «Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы», «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы», «Дорожное хозяйство на 2014-2022 годы» и «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015—2020 годах».

Также на заседании Ковалев представил назначенного начальника регионального УФСБ Сергея Ерофеева.


© RZN.info

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