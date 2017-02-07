Двое рязанцев пытались украсть кабель со станции сотовой связи

Двое рязанцев пытались украсть десятиметровый кабель со станции сотовой связи. Об этом сообщили в
В полицию обратились местные жители. Они рассказали про автомобиль, который остановился ночью в поле у села Незнамово Кораблинского района. Сельчане отметили, что госномера серого автомобиля были густо заляпаны грязью.
Полицейские поняли, что легковушка остановилась у базовой станции сотовой связи одного из региональных операторов и сразу же туда выехали.
Следственно-оперативная группа задержала двух злоумышленников, которые демонтировали и пытались похитить кабель электропитания станции мобильной связи. Выяснилось, что ранее два 41-летних рязанца работали в организации, обслуживающей аналогичные станции сотовой связи. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ.