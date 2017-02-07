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15:11, 7 февраля 2017 168
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Двое рязанцев пытались украсть кабель со станции сотовой связи

Двое рязанцев пытались украсть кабель со станции сотовой связи

Двое рязанцев пытались украсть десятиметровый кабель со станции сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратились местные жители. Они рассказали про автомобиль, который остановился ночью в поле у села Незнамово Кораблинского района. Сельчане отметили, что госномера серого автомобиля были густо заляпаны грязью.

Полицейские поняли, что легковушка остановилась у базовой станции сотовой связи одного из региональных операторов и сразу же туда выехали.

Следственно-оперативная группа задержала двух злоумышленников, которые демонтировали и пытались похитить кабель электропитания станции мобильной связи. Выяснилось, что ранее два 41-летних рязанца работали в организации, обслуживающей аналогичные станции сотовой связи. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ.


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