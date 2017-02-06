От 18 и старше. Рязанцев пригласили сдать нормы ГТО

В понедельник, 6 января, на пресс-конференции для журналистов начальник городского спортуправления Марина Кащеева пригласила всех рязанцев сдать нормы ГТО 2017-го года.

Она отметила, что с нынешнего года к сдаче подключаются еще шесть возрастных групп. Теперь получить значок ГТО смогут рязанцы от 18 лет и старше.

По словам Кащеевой, на базе СК «Химик» в Рязани открыли муниципальный центр тестирования ГТО.

В этом году первая сдача нормативов прошла в пятницу, 3 февраля, на спартакиаде работников администрации города. Чиновница заявила, что большинство сдали нормы по лыжным гонкам на отлично.

Чтобы сдать нормативы ГТО, нужно зарегистрироваться на Всероссийском портале gto.ru . 22 798 рязанцев уже зарегистрировались на сайте и получили уникальный идентификационный номер.

С планом проведения мероприятий по сдаче нормативов в Рязани в 2017 году можно также ознакомится на официальном сайте ГТО.

Кащеева напомнила, что апробация сдачи прошла в прошлом году на выпускниках школ, которые получили дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Взрослых рязанцев смогут поощрить только руководители предприятий, где они работают. Например, что это может быть дополнительный день к отпуску или к выходным.

За 2,5 года в мероприятиях по сдаче ГТО приняли участие более трех тысяч рязанцев. 1 035 из них получили значки отличия (363 — золотой, 340 — серебряный и 332 — бронзовый).