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13:33, 6 февраля 2017 370
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От 18 и старше. Рязанцев пригласили сдать нормы ГТО

От 18 и старше. Рязанцев пригласили сдать нормы ГТО

В понедельник, 6 января, на пресс-конференции для журналистов начальник городского спортуправления Марина Кащеева пригласила всех рязанцев сдать нормы ГТО 2017-го года.

Она отметила, что с нынешнего года к сдаче подключаются еще шесть возрастных групп. Теперь получить значок ГТО смогут рязанцы от 18 лет и старше.

По словам Кащеевой, на базе СК «Химик» в Рязани открыли муниципальный центр тестирования ГТО.

В этом году первая сдача нормативов прошла в пятницу, 3 февраля, на спартакиаде работников администрации города. Чиновница заявила, что большинство сдали нормы по лыжным гонкам на отлично.

Чтобы сдать нормативы ГТО, нужно зарегистрироваться на Всероссийском портале gto.ru. 22 798 рязанцев уже зарегистрировались на сайте и получили уникальный идентификационный номер.

С планом проведения мероприятий по сдаче нормативов в Рязани в 2017 году можно также ознакомится на официальном сайте ГТО.

Кащеева напомнила, что апробация сдачи прошла в прошлом году на выпускниках школ, которые получили дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Взрослых рязанцев смогут поощрить только руководители предприятий, где они работают. Например, что это может быть дополнительный день к отпуску или к выходным.

За 2,5 года в мероприятиях по сдаче ГТО приняли участие более трех тысяч рязанцев. 1 035 из них получили значки отличия (363 — золотой, 340 — серебряный и 332 — бронзовый).


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