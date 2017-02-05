В субботу в Рязанской области потушили шесть пожаров

В субботу, 4 февраля, в Рязанской области потушили шесть пожаров. Во время всех происшествий пострадал один человек, сообщила
В 19:31 в селе Клекотки Скопинского района загорелся жилой четырехквартирный дом. Огонь повредил кирпичное здание с шиферной кровлей.
В 21:39 минут начался пожар в рабочем поселке Старожилово. Огонь повредил комнату в трехэтажном кирпичном доме.
В ночь на воскресенье, 5 февраля, в селе Инякино Шиловского района также горел жилой дом. Сообщение о происшествии поступило в 00:09, огонь полностью уничтожил деревянное здание, обложенное кирпичом.
Кроме того, 4 февраля в поселке Павловка Спасского района и селе Усады Сасовского района сгорели бани. Напомним, на пожаре в Сасовском районе
Ранее также сообщалось о
Причины всех возгораний устанавливают. Всего на места происшествий выезжали девять пожарных автомобилей и 23 спасателя.