Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:41, 5 февраля 2017 936
 0    0

В субботу в Рязанской области потушили шесть пожаров

В субботу в Рязанской области потушили шесть пожаров

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В субботу, 4 февраля, в Рязанской области потушили шесть пожаров. Во время всех происшествий пострадал один человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 19:31 в селе Клекотки Скопинского района загорелся жилой четырехквартирный дом. Огонь повредил кирпичное здание с шиферной кровлей.

В 21:39 минут начался пожар в рабочем поселке Старожилово. Огонь повредил комнату в трехэтажном кирпичном доме.

В ночь на воскресенье, 5 февраля, в селе Инякино Шиловского района также горел жилой дом. Сообщение о происшествии поступило в 00:09, огонь полностью уничтожил деревянное здание, обложенное кирпичом.

Кроме того, 4 февраля в поселке Павловка Спасского района и селе Усады Сасовского района сгорели бани. Напомним, на пожаре в Сасовском районе пострадал человек.

Ранее также сообщалось о сгоревшем автомобиле в Рязани.

Причины всех возгораний устанавливают. Всего на места происшествий выезжали девять пожарных автомобилей и 23 спасателя.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:55, 5 февраля 2017
У безработного москвича угнали «Ниссан» за три миллиона
9:56, 5 февраля 2017
Пострадавшая на пожаре в Сасовском районе пыталась сама потушить огонь
9:43, 5 февраля 2017
На московского пожарного напали с топором — СМИ
8:41, 5 февраля 2017
В субботу в Рязанской области потушили шесть пожаров
8:32, 5 февраля 2017
На пожаре в Сасовском районе пострадал человек
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Пансионаты «Наша забота»: если не с кем оставить родных

Пансионаты «Наша забота»: если не с кем оставить родных

Пансионаты «Наша забота» располагаются в отдалении от большого города, но при этом в хорошей транспортной доступности.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 37 052
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 23 417
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 21 667
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
16:06, 24 января 2017 19 694
Губернатор наградил ликвидаторов последствий взрыва в Осеннем переулке. Фото
15:26, 28 января 2017 19 457
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум