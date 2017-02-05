Рязанцам рассказали о секретах сохранения крепкой семьи. Фото

В субботу, 4 февраля, протоиерей Александр Дягилев из Санкт-Петербурга провел с рязанцами семинар «Семейный диалог». Он более пяти лет занимается темой семейных кризисов и разводов, сообщили на официальном
Отмечается, что ежегодно в России увеличивается количество разводов. Священник рассказал горожанам об анализе причин разрушения семьи, а также о способах их решения.
Среди основных проблем, приводящих к разводу, Дягилев назвал несбывшиеся ожидания, разницу воспитания, здоровье и неприятие чувств. «Многое из этого можно решить, если помочь супругам понять причины кризиса в семье, научить их слушать и слышать друг друга», — говорится в сообщении.
Присутствующие на семинаре в свою очередь выразили надежду, что проект «Супружеские встречи», руководителем которого является протоиерей, будут реализовывать в Рязани, «помогая супружеским парам обрести и крепко держать в руках свое семейное счастье».
Фото с официального сайта Рязанской епархии