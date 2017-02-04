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18:33, 4 февраля 2017 601
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Трампа рассмешило решение суда отменить указ о миграции

Трампа рассмешило решение суда отменить указ о миграции

Дональд Трамп назвал смешным решение федерального суда Сиэтла по поводу приостановления указа президента о реформах в миграционной сфере. Глава США прокомментировал ситуацию в своем Twitter, передает Life.

«Решение этого так называемого судьи, который по-существу, рушит правопорядок в нашей стране, смехотворно, и будет отменено», — написал Трамп.

Решение судьи Джеймса Роберта об отмене указов президента о миграции действует в отношении всех Соединенных Штатов. Основанием для него стал иск от Генеральной прокуратуры Вашингтона. Он считает, что решение Трампа ввести временный запрет на прием беженцев и на въезд в страну жителей восьми мусульманских государств, противоречит конституции США.

Временный запрет на указ остается в силе до окончания процесса по обращению Генпрокуратуры.


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