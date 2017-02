Трампа рассмешило решение суда отменить указ о миграции

Дональд Трамп назвал смешным решение федерального суда Сиэтла по поводу приостановления указа президента о реформах в миграционной сфере. Глава США прокомментировал ситуацию в своем Twitter, передает Life .

«Решение этого так называемого судьи, который по-существу, рушит правопорядок в нашей стране, смехотворно, и будет отменено», — написал Трамп.

Решение судьи Джеймса Роберта об отмене указов президента о миграции действует в отношении всех Соединенных Штатов. Основанием для него стал иск от Генеральной прокуратуры Вашингтона. Он считает, что решение Трампа ввести временный запрет на прием беженцев и на въезд в страну жителей восьми мусульманских государств, противоречит конституции США.

Временный запрет на указ остается в силе до окончания процесса по обращению Генпрокуратуры.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!