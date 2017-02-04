Рязанские следователи раскрыли возбужденное 24 года назад уголовное дело

Рязанские следователи раскрыли уголовное дело, которое возбудили в 1993 году. Об этом сообщила
В 2016 году также завершили расследование тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в 2009 и 2012 году.
«За прошедший год в области отмечается высокий показатель раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.
При этом во время проверки также выявили случаи ненадлежащей работы по раскрытию преступлений прошлых лет в ряде районов области.
«Нарушения имеются как в работе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и в работе следователей», — подчеркнули в пресс-службе.