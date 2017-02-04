Рязанцы дали Роспотребнадзору ложную информацию о продаже «боярышника»

На телефон горячей линии Роспотребнадзора по Рязанской области поступило три сообщения о продаже спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции на территории региона. Об этом сообщила
При проверке информации оказалось, что сообщения были ложными. «Нахождение в обороте продукции, приостановленной в торговле, на предприятиях торговли в Рязани не подтвердилось», — говорится в сообщении.
Напомним, Управление Роспотребнадзора по области попросило рязанцев сообщать о некачественной и сомнительной продукции по телефону горячей линии: 8 800 100 22 62, а также по электронному адресу: