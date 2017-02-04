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12:58, 4 февраля 2017 473
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Пятеро рязанцев обратились к главному судебному приставу

Пятеро рязанцев обратились к главному судебному приставу

В пятницу, 3 февраля главный судебный пристав области Ольга Божимова провела личный прием граждан. К ней обратились пятеро рязанцев, сообщила пресс-служба УФССП.

Их вопросы касались исполнения решений судов и других органов региона. Например, одна гражданка обратилась к приставу от лица коллектива, которому не выплачивает зарплату обанкротившаяся организация.

Других интересовали вопросы взыскания задолженностей с юридических лиц, взыскания морального вреда, а также уменьшения процента взыскания с пенсионных выплат.

«По всем проблемам обратившимся дали устные, а в дальнейшем будут направлены и письменные разъяснения», — говорится в сообщении.

Фото с сайта УФССП


© RZN.info

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