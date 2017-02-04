Пятеро рязанцев обратились к главному судебному приставу

В пятницу, 3 февраля главный судебный пристав области Ольга Божимова провела личный прием граждан. К ней обратились пятеро рязанцев, сообщила
Их вопросы касались исполнения решений судов и других органов региона. Например, одна гражданка обратилась к приставу от лица коллектива, которому не выплачивает зарплату обанкротившаяся организация.
Других интересовали вопросы взыскания задолженностей с юридических лиц, взыскания морального вреда, а также уменьшения процента взыскания с пенсионных выплат.
«По всем проблемам обратившимся дали устные, а в дальнейшем будут направлены и письменные разъяснения», — говорится в сообщении.
Фото с сайта УФССП