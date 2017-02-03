Велосипедист проехал 17 тысяч километров из Сеула в Ливерпуль через Рязань

Корейский велосипедист проехал 17 тысяч километров из Сеула в Ливерпуль, чтобы увидеть матч команды «Ливерпуль», но не успел на игру. Во время пути 25-летний кореец проезжал через Рязань, сообщается на сайте портала «
Джун Гуй Ли начал путешествие в июне 2016 года. Кроме велосипедных принадлежностей, он взял с собой палатки, спальный мешок, медикаменты, книги и гаджеты.
«Все спрашивали меня: „Ты в своем уме?“. Я отвечал: „Почему?“. За спиной у меня был флаг с надписью „You'll never walk alone“ (Ты никогда не будешь один — прим. ред.). Это сильно мотивировало», — рассказал футбольный болельщик.
Кореец побывал также в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Красноярске, Омске, Великом Новгороде, Оренбурге, Новосибирске.
После посещения последнего города молодой человек подписал фотографию в Instagram: «Я свободен, как ветер». Для путешествия он создал специальный аккаунт, где выкладывал фотографии интересных увиденных им мест.
Хоть Ли и не успел на матч, его поступок так впечатлил руководство «Ливерпуля», что ему подарили билет на игру с «Тоттенхэмом».
«Это был волнующий момент, потому что я достиг цели своего путешествия. Я — фанат „Энфилда“, а Клопп — лучший тренер в мире», — признался путешественник.
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