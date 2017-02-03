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15:31, 3 февраля 2017 2 295
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Скончалась старейшая актриса России

Скончалась старейшая актриса России

На 103-м году жизни скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова. Заслуженная артистка РСФСР умерла в пятницу, 3 февраля. Об этом сообщил сайт Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

Зоя Булгакова родилась 24 декабря 1914 года в Новониколаевске (Новосибирске). Одной из самых яркий ее работ стала роль Королевы в спектакле «Двенадцать месяцев» в столичном ТЮЗе. Очарованный игрой сибирячки Самуил Маршак специально для нее дописал текст в роли.

«Искусству Булгаковой были присущи трогательная искренность и лиризм, виртуозное владение интонацией, с помощью которой она вводила зрителей в атмосферу сказки, заражала своим ярким видением её поэтического строя и светлым чувством юмора», — отметили на сайте театра «Глобус».

За свою жизни на сцене ТЮЗа она сыграла больше 70 ролей.

В 55 лет Булгакова ушла из театра, решив остаться «ребенком в памяти детей».

Зоя Булгакова была почетным гражданином Новосибирска. В 2001 году ее имя внесли в Золотую книгу культуры Новосибирской области. Она включена в энциклопедию «Лучшие люди России».

Актрису также награждали премией «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда».

Прощание с Зоей Булгаковой состоится 6 февраля.

Фото сайта Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»


© RZN.info

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