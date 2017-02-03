На 103-м году жизни скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова. Заслуженная артистка РСФСР умерла в пятницу, 3 февраля. Об этом
Зоя Булгакова родилась 24 декабря 1914 года в Новониколаевске (Новосибирске). Одной из самых яркий ее работ стала роль Королевы в спектакле «Двенадцать месяцев» в столичном ТЮЗе. Очарованный игрой сибирячки Самуил Маршак специально для нее дописал текст в роли.
«Искусству Булгаковой были присущи трогательная искренность и лиризм, виртуозное владение интонацией, с помощью которой она вводила зрителей в атмосферу сказки, заражала своим ярким видением её поэтического строя и светлым чувством юмора», — отметили на сайте театра «Глобус».
За свою жизни на сцене ТЮЗа она сыграла больше 70 ролей.
В 55 лет Булгакова ушла из театра, решив остаться «ребенком в памяти детей».
Зоя Булгакова была почетным гражданином Новосибирска. В 2001 году ее имя внесли в Золотую книгу культуры Новосибирской области. Она включена в энциклопедию «Лучшие люди России».
Актрису также награждали премией «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда».
Прощание с Зоей Булгаковой состоится 6 февраля.
Фото сайта Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»