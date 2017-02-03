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18:56, 3 февраля 2017 891
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Министр культуры России возглавил рабочую группу по сохранению «Есенинской Руси»

Министр культуры России возглавил рабочую группу по сохранению «Есенинской Руси»

Фото: Kremlin.ru

Министр культуры России Владимир Мединский возглавил рабочую группу по сохранению объекта культурного наследия «Есенинская Русь». Соответствующее распоряжение, подписанное Дмитрием Медведевым, разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

«Образовать межведомственную рабочую группу по сохранению и развитию объекта культурного наследия федерального значения „Есенинская Русь“ — места, связанного с жизнью и творчеством поэта Сергея Есенина, и утвердить ее состав», — указали в документе.

В рабочую группу включили также первого замминистра культуры России Владимира Аристархова, замминистра экономического развития России, руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко, замминистра природных ресурсов и экологии России, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валетника, замминистра строительства и ЖКХ России Хамита Мавлиярова.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил сохранить объект «Есенинская Русь».


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