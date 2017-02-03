Министр культуры России возглавил рабочую группу по сохранению «Есенинской Руси»

Министр культуры России Владимир Мединский возглавил рабочую группу по сохранению объекта культурного наследия «Есенинская Русь». Соответствующее распоряжение, подписанное Дмитрием Медведевым, разместили на официальном
«Образовать межведомственную рабочую группу по сохранению и развитию объекта культурного наследия федерального значения „Есенинская Русь“ — места, связанного с жизнью и творчеством поэта Сергея Есенина, и утвердить ее состав», — указали в документе.
В рабочую группу включили также первого замминистра культуры России Владимира Аристархова, замминистра экономического развития России, руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко, замминистра природных ресурсов и экологии России, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валетника, замминистра строительства и ЖКХ России Хамита Мавлиярова.
Напомним, ранее Владимир Путин