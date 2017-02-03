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10:25, 3 февраля 2017 3 509
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«АвтоВАЗ» раскрыл секреты «Нивы» нового поколения

«АвтоВАЗ» раскрыл секреты «Нивы» нового поколения

«АвтоВАЗ» раскрыл секреты «Нивы» нового поколения. Представители компании отмечают, что проект Lada 4×4 «движется вперед». Об этом сообщает Rambler News Service.

Созданием новой «Нивы» занимается особая группа специалистов, в которую вошли инженеры альянса Renaut-Nissan.

Вице-президент «АвтоВАЗа» по связям с общественностью Сергей Ильинский рассказал, что сейчас разработчики рассматривают оптимальные варианты платформы для автомобиля. По его словам, не исключается архитектура поперечного силового агрегата — глобальный тренд в сегменте полноприводных SUV с моторами до 200 лошадиных сил.

Компания рассчитывает, что «Нивы» нового поколения будут хорошо продаваться не только в России, но и за рубежом.


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