«АвтоВАЗ» раскрыл секреты «Нивы» нового поколения. Представители компании отмечают, что проект Lada 4×4 «движется вперед». Об этом сообщает
Созданием новой «Нивы» занимается особая группа специалистов, в которую вошли инженеры альянса Renaut-Nissan.
Вице-президент «АвтоВАЗа» по связям с общественностью Сергей Ильинский рассказал, что сейчас разработчики рассматривают оптимальные варианты платформы для автомобиля. По его словам, не исключается архитектура поперечного силового агрегата — глобальный тренд в сегменте полноприводных SUV с моторами до 200 лошадиных сил.
Компания рассчитывает, что «Нивы» нового поколения будут хорошо продаваться не только в России, но и за рубежом.