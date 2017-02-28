В Рязани наградили ветеранов боевых действий в Афганистане. Фото

В Рязани наградили ветеранов боевых действий в Афганистане. Церемония, посвященная Дню защитника Отечества, состоялась в понедельник, 27 февраля, в Гербовом зале Рязанской областной Думы, сообщили на
В мероприятии приняли участие: ветераны Великой Отечественной войны, военной службы и боевых действий, представители региональных общественных организаций и государственных структур, вице-президент — первый зампред правления национального фонда «Общественное признание», независимой организации «В поддержку гражданского общества» и национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами Сергей Улин, а также руководитель центрального исполкома всероссийского общественного объединения «Офицеры России» Александр Михайлов, генеральный директор национального гражданского комитета и национального фонда «Общественное признание» Аркадий Седов, первый зампред облдумы Александр Шевырев, депутаты, зампредседателя областного правительства Елена Буняшина.
Вручение наград проходило в рамках гражданской благотворительной акции «Мужество и милосердие» проекта национального гражданского комитета. Открыл мероприятие Сергей Улин От отметил, что награды «Общественное признание» учреждены с целью возрождения в стране духовных идеалов, моральных стимулов и нравственных критериев оценки общественной и профессиональной деятельности граждан.
«Мы рады сегодня быть в Рязани — городе со славными историческими боевыми и культурными традициями — и вручить нашим ветеранам, представителям общественных организаций и государственных структур почетные награды за их служение Отечеству, активную гражданскую позицию, патриотическую и просветительскую работу. Эти награды дают возможность объективно оценить заслуги людей, которые пользуются признанием и уважением в обществе», — подчеркнул Улин.